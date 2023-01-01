صفارات الإنذار تدوي في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى

دوّت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعتها، ومقاطعات سومي وبولتافا وسط أوكرانيا، وخاركوف وتشيركاسي شرقيها.

وقال عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو أن انفجارا وقع في حي ديسنيانسكي في العاصمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات نيكولايف، وكيروفوغراد ودنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا، والمناطق التي لا تزال خاضعة لقوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون الروسيتين جنوب شرقي أوكرانيا.

وتواصل القوات الجوية الفضائية الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي وقفت خلفه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي