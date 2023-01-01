وسائل إعلام: اعتقال رجل بحوزته عبوة ناسفة وسكين حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد

أفادت وكالة "رويترز" بأن الشرطة البرازيلية اعتقلت رجلا بحوزته عبوة ناسفة وسكين حاول الدخول إلى حفل تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في العاصمة برازيليا.

وقالت الوكالة: "صرح آلان كامبوس من الشرطة العسكرية في برازيليا إن الشرطة البرازيلية احتجزت رجلا بحوزته عبوة ناسفة وسكين حاول دخول الساحة التي تتم فيها مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".

وتشرف على تنظيم الاحتفالات السيدة البرازيلية الأولى، روزانجيلا دا سيلفا، التي أعلنت عن حفلات لفنانين مشهورين في البرازيل.

المصدر: نوفوستي