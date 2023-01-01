إحراق 690 سيارة ليلة رأس السنة في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن الشرطة احتجزت 490 شخصا ليلة رأس السنة، خلال أعمال الشغب التي تم خلالها إحراق 690 سيارة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في بيانه: "تم إحراق 690 سيارة.. الشرطة والدرك أوقفوا 490.. وبذلك يصبح عام 2022 هو العام الذي تم فيه إحراق أقل عدد من السيارات ليلة رأس السنة وأكبر عدد من الاعتقالات".

وأشار البيان إلى أن 90 ألف شرطي ودركي عمل عشية رأس السنة الجديدة.

وفي ليلة 2022، تم اعتقال 441 شخصا في فرنسا لمخالفتهم النظام وإحراق 874 سيارة.

المصدر: نوفوستي