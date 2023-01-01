ضابط أمريكي: بايدن تجاهل مطالب زيلينسكي

كشف ضابط في الجيش الأمريكي أن الرئيس جو بايدن التزم الصمت بعد أن طلب منه نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماعهما في واشنطن منح قوات كييف أكبر قدر ممكن من المدرعات.

وقال الضابط دانييل ديفيس: "عندما غادر زيلينسكي واشنطن، التزم بايدن الصمت بشأن إرسال أكثر من بطارية دفاع جوي "باتريوت"، وأي شحنات من الدبابات والمدرعات والمئات من المدفعية".

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وأشار إلى أن تحليل تصرفات الولايات المتحدة وحلف "الناتو" يظهر أن الغرب يحاول تجنب صدام عسكري مباشر مع روسيا، مما قد يؤدي إلى غرق العالم في هاوية الحرب النووية.

وأضاف: "هذا هو النهج الصحيح، وأنا أثني على ضبط البيت الأبيض لنفسه".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، زودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى أكثر من 19.1 مليار دولار.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا يكشف أن قوات كييف تستهلك خلال يومين قذائف من عيار 155 ملم، يتطلب إنتاجها شهرا كاملا.

المصدر: نوفوستي