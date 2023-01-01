 
مباشر

ضابط أمريكي: بايدن تجاهل مطالب زيلينسكي

أخبار العالم

ضابط أمريكي: بايدن تجاهل مطالب زيلينسكي
AP Andrew Harnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhdo

كشف ضابط في الجيش الأمريكي أن الرئيس جو بايدن التزم الصمت بعد أن طلب منه نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماعهما في واشنطن منح قوات كييف أكبر قدر ممكن من المدرعات.

وقال الضابط دانييل ديفيس: "عندما غادر زيلينسكي واشنطن، التزم بايدن الصمت بشأن إرسال أكثر من بطارية دفاع جوي "باتريوت"، وأي شحنات من الدبابات والمدرعات والمئات من المدفعية".

إقرأ المزيد
معلق أمريكي: النخبة الأمريكية تستخدم أوكرانيا لتبييض الأموال
معلق أمريكي: النخبة الأمريكية تستخدم أوكرانيا لتبييض الأموال

وأشار إلى أن تحليل تصرفات الولايات المتحدة وحلف "الناتو" يظهر أن الغرب يحاول تجنب صدام عسكري مباشر مع روسيا، مما قد يؤدي إلى غرق العالم في هاوية الحرب النووية.

وأضاف: "هذا هو النهج الصحيح، وأنا أثني على ضبط البيت الأبيض لنفسه".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، زودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى أكثر من 19.1 مليار دولار.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا يكشف أن قوات كييف تستهلك خلال يومين قذائف من عيار 155 ملم، يتطلب إنتاجها شهرا كاملا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه