الهند.. مصرع 3 أشخاص على الأقل بحريق في مصنع ألعاب نارية بولاية مهاراشاترا شرقي البلاد (صور)
أفادت وسائل إعلام هندية يوم الأحد، بأن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم بحريق اندلع في مصنع للألعاب النارية في منطقة سولابور بولاية ماهاراشترا، شرقي البلاد.
وأفادت وسائل الإعلام بأن الحادث وقع في مدينة البرشي.
وأضافت أن عربات الإطفاء وفرق الإنقاذ والشرطة هرعت إلى موقع الكارثة لإجراء عمليات الإغاثة.
وقال شهود عيان إن انفجارا هائلا هز المنطقة تلاه ألسنة نيران في الوحدة، حيث كان 40 عاملا على الأقل يعملون في صنع مفرقعات نارية هناك في ذلك الوقت.
इगतपुरी येथील जिंदाल कंपनीत लागलेल्या आगीची मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 1, 2023
घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पालकमंत्री दादाजी भुसे, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, आमदार हिरामण खोसकर, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे आदी उपस्थित होते. pic.twitter.com/tC7aVle8uK
المصدر: وسائل إعلام هندية