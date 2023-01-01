 
مباشر

الهند.. مصرع 3 أشخاص على الأقل بحريق في مصنع ألعاب نارية بولاية مهاراشاترا شرقي البلاد (صور)

أخبار العالم

الهند.. مصرع 3 أشخاص على الأقل بحريق في مصنع ألعاب نارية بولاية مهاراشاترا شرقي البلاد (صور)
RT
الهند.. مصرع 3 أشخاص على الأقل في حريق مصنع ألعاب نارية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhdk

أفادت وسائل إعلام هندية يوم الأحد، بأن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم بحريق اندلع في مصنع للألعاب النارية في منطقة سولابور بولاية ماهاراشترا، شرقي البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الحادث وقع في مدينة البرشي.

وأضافت أن عربات الإطفاء وفرق الإنقاذ والشرطة هرعت إلى موقع الكارثة لإجراء عمليات الإغاثة.

وقال شهود عيان إن انفجارا هائلا هز المنطقة تلاه ألسنة نيران في الوحدة، حيث كان 40 عاملا على الأقل يعملون في صنع مفرقعات نارية هناك في ذلك الوقت.

المصدر: وسائل إعلام هندية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه