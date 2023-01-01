كوريا الشمالية تجري تعديلات كبيرة في القيادات العسكرية والحزبية

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنه تم تغيير قيادة القوات المسلحة الكورية الشمالية، في ختام عمل الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.

ووفقا للوكالة، حدثت تغييرات كبيرة في القيادة الحزبية العليا للبلاد.

على سبيل المثال، تم إعفاء سكرتير اللجنة المركزية للحزب ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري باك تشونغ تشونغ، من منصبه وهو يعتبر القائد العسكري الرئيسي في البلاد بعد القائد الأعلى الزعيم كيم جونغ أون.

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وحل في منصبه لي يونغ جيل، الذي كان وزير الدفاع سابقا. وخلال ذلك لم تحدد الوكالة، هل احتفظ باك تشونغ تشونغ بمنصب آخر له - منصب عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب. وتم تعيين كانغ سون نام في منصب وزير الدفاع. وتم تعيين باك سو إيل في منصب رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي، و لي تاي سوب في منصب وزير الأمن العام.

وشهدت حكومة كوريا الشمالية بعض التغييرات كذلك. تم تعيين كيم تشول ها وزيرا للصناعات الكيميائية، وكيم تشانغ سوك وزيرا للصناعات الخفيفة.

المصدر: تاس