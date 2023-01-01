"الموريش" يستولون على ممتلكات أمريكية بدعوى إحياء "الإمبراطورية المغربية"

تجدد الجدل المتعلق بـ"الموريش" الذين يعتبرون المغرب موطنهم الأصلي أخيرا بعد معركة قضائية مع سلطات ولاية ميرلاند حول أرض يستخدمونها لإطلاق النار، بحسب ما ذكرته صحيفة هسبريس.

وبحسب الصحيفة، يعتقد "الأمريكيون المغاربيون"، المعروفون أيضا باسم الموريش، أنهم ورثة إمبراطورية وهمية يقولون إنها امتدت من مملكة المغرب الحالية إلى أمريكا الشمالية، ويطالبون بالحماية من الإجراءات القانونية الأمريكية الممنوحة للمواطنين الأجانب، بينما يؤكدون في الوقت نفسه على حقوقهم في الاستيلاء على الممتلكات التي غالبا ما تكون منازل جيدة التجهيز مملوكة لأشخاص آخرين، يقولون إنها مازالت جزءًا من الإمبراطورية المغربية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد قالت في تقرير لها مؤخرا عن هذه الواقعة، "كانت الشكاوى المتعلقة بالممتلكات فيFire Tower Road عاجلة، ولكنها ليست بعيدة جدا عن المعتاد في هذا الامتداد الريفي لجنوب ماريلاند: إطلاق نار صامت، وأبقار مهددة بالإصابة، ورصاصة طائشة اخترقت سقيفة معدات أحد الجيران".

وبحسب الصحيفة فقد عرفت المنطقة مواجهات بين الموريش والسلطات بولاية ماريلاند، انتهت باعتقالات وغرامات ووثائق مزورة.

وقال المعتقلون إنهم "الورثة المحتملون لإمبراطورية أسطورية في شمال إفريقيا، مدعين أن هيمنتهم لا تمتد فقط على جزيرة أتلانتس المفقودة، ولكن أيضا على مساحة خمسة أفدنة في مقاطعة تشارلز".

المصدر: هسبريس