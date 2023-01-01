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لولا دا سيلفا يلتقي رئيستي وفدي روسيا وأوكرانيا قبيل تنصيبه رئيسا للبرازيل

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لولا دا سيلفا يلتقي رئيستي وفدي روسيا وأوكرانيا قبيل تنصيبه رئيسا للبرازيل
Globallookpress
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التقى رئيس البرازيل المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قبيل تنصيبه رئيسيا جديدا للبلاد، رئيستي وفدي روسيا وأوكرانيا اللتين وصلتا إلى البرازيل لحضور مراسم تنصيبه.

وكتب على "تويتر": "التقيت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، رئيسة الوفد الروسي".

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وأضاف أنه التقى أيضا بالنائبة الأولى لرئيس وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو، رئيسة الفود الأوكراني.

وتابع: "لدينا في البرازيل تقليد لحماية وحدة الأمم، وسوف نتحدث مع الجميع من أجل السلام".

ووصلت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو إلى البرازيل في زيارة عمل، حيث تشارك في حفل تنصيب دا سيلفا.

وأكد الرئيس البرازيلي المنتخب في أكثر من تصريح أن حل النزاع في أوكرانيا لا بد تحقيقه من خلال الحوار.

المصدر: RT

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