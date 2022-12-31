كرواتيا على أعتاب دخول منطقة اليورو

بدأت كرواتيا العد التنازلي لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة وإلغاء الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية.

وبحلول منتصف ليل السبت الأحد (23.00 ت. غ. السبت) تودع الدولة الواقعة في منطقة البلقان عملتها الكونا لتصبح الدولة العشرين في منطقة اليورو.

وستنضم أيضا لمنطقة "شنغن" التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بدون تأشيرات بين دولها الذين سيرتفع عددهم بدخول كرواتيا إلى 27 دولة.

ويقول خبراء إن اعتماد اليورو، سيسهم في دعم اقتصاد كرواتيا، في وقت يسجل التضخم ارتفاعا في أنحاء العالم، غير أن مشاعر الكرواتيين متضاربة، فمع ترحيبهم بإلغاء الضوابط الحدودية يخشى البعض من الانتقال لعملة اليورو، إذ تقول المعارضة اليمينية، إن ذلك سيصب فقط في صالح دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا.

ودافع المسؤولون عن قراري الانضمام لمنطقتي اليورو و"شنغن"، وقال رئيس الوزراء أندري بلينكوفيتش، الأربعاء، إن القرارين هدفان استراتيجيان في سياق انضمام أكثر عمقا في الاتحاد الأوروبي.

وانضمت كرواتيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة البالغ عدد سكانها 3.9 مليون نسمة والتي خاضت حرب استقلال في التسعينات، للاتحاد الأوروبي في 2013، واليورو مستخدم حاليا بشكل واسع في كرواتيا.

وقرابة 80 بالمئة من الإيداعات المصرفية يغلب عليها اليورو، فيما ينتمي الشركاء التجاريين الرئيسيين لزغرب لمنطقة اليورو.

وكثيرا ما خمن الكرواتيون ممتلكاتهم الأكثر قيمة مثل السيارات والشقق السكنية بعملة اليورو، ما يعكس انعدام ثقة بالعملة المحلية.

ويرى خبراء أن اعتماد اليورو سيخفض شروط الاستدانة وسط الصعوبات الاقتصادية.

وبلغ معدل التضخم في كرواتيا 13.5 بالمئة في يناير مقارنة بـ10 بالمئة في منطقة اليورو.

المصدر: أ ف ب