استطلاع: ثلث الألمان يؤيدون قيام الغرب بإقناع كييف للتفاوض مع موسكو وإعلان هدنة

أظهر استطلاع للرأي، أن ثلث الألمان يعتبرون أن على الغرب إقناع كييف بالتفاوض مع موسكو وإعلان الهدنة تمهيدا للسلام.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة العلوم الاجتماعية YouGov لصالح صحيفة Welt am Sonntag، فإن 31% من المستطلعين أيدوا هذا الرأي.

ويعتقد 50% من المشاركين في الاستطلاع أن قرار بدء التفاوض مع روسيا يجب أن تتخذه الحكومة الأوكرانية.

وحول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بعد إبرام السلام مع روسيا، أعرب 31% من المستطلعين تأييدهم لهذا الطرح.

كما اعتبر 13%، أن أوكرانيا بحاجة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، و10% إلى الناتو.

واعتبر 26% من المشاركين أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي غير ضروري.

المصدر: نوفوستي