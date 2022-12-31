أردوغان: سنشهد قفزات كبيرة جدا خلال 2023

قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن بلاده ستشهد خلال 2023، "قفزات كبيرة جدا تليق بالقرن الجديد لجمهورية تركيا".

وأضاف أردوغان في رسالة مصورة، نشرت اليوم السبت، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد: "سنشهد خلال 2023 قفزات كبيرة جدا بإذن الله تليق بالقرن الجديد لجمهوريتنا ورؤيتنا لمئوية تركيا".

وتابع قائلا:"نرى الديمقراطية والبنية التحتية التنموية التي قدمناها لبلدنا في السنوات العشرين الماضية كأساس وبداية لهذه الخطوات العظيمة".

ولفت إلى أن "تركيا تقف شامخة على الرغم من كل الهجمات التي تعرضت لها، وجميع الأزمات التي اجتاحت العالم، وهذا يرجع إلى كفاحنا الحازم وسياستنا الفريدة التي اتبعناها في المجال الاقتصادي والسياسي".

المصدر: الأناضول