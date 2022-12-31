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خطاب شولتس بمناسبة رأس السنة يغضب الألمان

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خطاب شولتس بمناسبة رأس السنة يغضب الألمان
Globallookpress
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انتقد قراء صحيفة Die Welt الألمانية، خطاب المستشار الألماني، أولاف شولتس، بمناسبة العام الجديد، والذي تعهد خلاله بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، مهما كانت العواقب والتداعيات.

وحث شولتس، الألمان على الاستمرار في توفير الطاقة، ووعد باستقلال برلين عن الغاز الروسي قريبا.

فكتب أحد المعلقين قائلا: "خطاب شولتس كتلة من الاشمئزاز، والغضب، والعار، والعجز، لم يتبق لدي ما أقوله".

وأضاف آخر: "على شولتس أن يشرح سبب فشله في تسيير سياسة الطاقة، أما نحن فسيتوجب علينا أن نسدد ثمن أخطائه".

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وعلق آخر: "على الحكومة الألمانية أن تفاقم مشاكل الطاقة، وعلى الشعب أن يقتصد في استهلاكها، يبدو أن شولتس يواجه مشاكل في إدراك الواقع!".

وكتب آخر: "ما نوع وحدة الشعب التي يتحدث عنها شولتس؟ فالبلد منقسم من نواح عديدة، كما أصيبت جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية بشرخ كبير".

وأضاف آخر: "تعبت من الاستماع إلى الوعود الفارغة، آن الأوان لشولتس أن يستقيل".

وعلق آخر: "أشعر بالخجل عندما يمثل بلدي مستشار كهذا".

 

 

 المصدر: نوفوستي

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