العثور على مخبأ أسلحة وذخائر لمسلحين أوكرانيين في لوغانسك (فيديو)

عثرت القوات الروسية الخاصة على مخبأ تابع لمسلحين أوكرانيين يضم أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر قرب مدينة لوغانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال مصدر لوكالة "نوفوستي": "في ضواحي لوغانسك، كشفت الخدمات الخاصة الروسية، عقب عمليات بحث وتفتيش، عن مخبأ للأسلحة والذخيرة تابع لمسلحين أوكرانيين. ويشير مكان إنشاء المخبأ وتعبئته إلى أنه كان مخصصا لدعم أنشطة مجموعات التخريب والاستطلاع للقوات المسلحة الأوكرانية والخدمات الخاصة الأوكرانية".

ولفت إلى أن المخبأ تضمن صاروخا موجها مضادا للدبابات (ATGM) ومدفعا رشاشا ثقيلا من نوع DShK وقاذفات قنابل آر بي جي وقذائف هجومية صاروخية وألغاما مضادة للأفراد وأكثر من 50 قنبلة RGD و F-1، وأكثر من 100000 ذخيرة مختلفة.

وأكد المصدر أنه يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع وإحباط الأعمال الإرهابية على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي