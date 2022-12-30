أخصائي أمراض معدية: معظم الإصابات بعدوى "الأميبا آكلة الدماغ" سُجلت في الولايات المتحدة

أكد الخبير شارنتشاي سوبخا، أخصائي الأمراض المعدية، أن معظم حالات الإصابة بعدوى "الأميبا الآكلة للدماغ" أو "النيجلرية الدجاجية" التي تدمر الدماغ تم تسجيلها في الولايات المتحدة.

قال سوبخا معلقا وفاة مواطن كوري جنوبي متأثرا بالمرض، بعد عودته إلى البلاد من رحلة سياحية إلى تايلاند في أواخر ديسمبر إنه تم تسجيل أكبر عدد من حالات "الأميبا الآكلة للدماغ" في الولايات المتحدة.

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وأشار إلى أنه في الفترة من 1995 إلى 2004 توفي 23 شخصا بسبب هذا المرض.

ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة التايلاندية أن الإصابات البشرية بمرض "الأميبا آكلة الدماغ" الذي يدمر الدماغ نادرة للغاية. وأشارت إلى أنه على مدار التاريخ، مات عدة مئات من الأشخاص بسبب الإصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ" في جميع أنحاء العالم.

وبحلول العام 2018 بلغ عدد الإصابات بـ الأميبا آكلة الدماغ 381 حالة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والهند، وتايلاند.

المصدر: RT