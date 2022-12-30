بايدن يعفو عن سجينة قتلت زوجها قبل نصف قرن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن شطب السجل الجنائي لستة أمريكيين، بمن فيهم امرأة اقدمت قبل نصف قرن على قتل زوجها الذي استخدم العنف ضدها.

وأدين الخمسة الآخرون في سنوات مختلفة بجرائم بسيطة تتعلق بالاتجار بالمخدرات، ومنذ ذلك الحين اتبعوا أسلوب حياة مثالي.

وجاء في بيان البيت الابيض "اليوم، منح الرئيس جو بايدن عفوا كاملا لستة أفراد".

ووفقا للبيان الصحفي، واحدة ممن صدر العفو بحقهم هي "بيفرلي آن بن تاماس" البالغة من العمر 80 عاما. هذه المراة أثناء حملها، عندما كان عمرها 33 عاما، أطلقت النار على زوجها الذي أثبتت التحقيقات، أنه استخدم العنف الجسدي واللفظي ضدها. المرأة أدينت وحكم عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، ولكنها بقيت طوال هذه المدة خلف القضبان.

المصدر: ريا نوفوستي