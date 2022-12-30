الأمم المتحدة تدعو إلى محاربة الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت في 2023 (فيديو)

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى محاربة الكراهية والمعلومات المضللة على الإنترنت في العام 2023، والتركيز على الاحترام والتعاطف.

وقال فولكر تورك في بيان يوم الجمعة، "أملي للعام المقبل هو أن نعيش حياتنا، فرديا وجماعيا، بلطف وتعاطف ووحدة في علاقاتنا مع بعضنا البعض"، مضيفا "آمل بأن نحظى بحرية التعبير عن أنفسنا عبر الانترنت، مع ضمان الحماية من الكراهية والمعلومات الكاذبة".

وتولى فولكر منصبه في أكتوبر، وحض في إحدى مداخلاته الرئيسية الأولى المالك الجديد لـ"تويتر"، إيلون ماسك، على جعل احترام حقوق الإنسان أمرا محوريا في الشبكة الاجتماعية.

وأضاف في البيان: "في العام 2023 يجب علينا ضمان احترام حقوق المرأة، على سبيل المثال، في المنزل كما في الأماكن العامة، وتمتع النساء والفتيات بالمساواة وعدم التمييز ضدهن".

وحول البيئة قال فولكر "من أجل حماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، دعونا نتعامل مع كوكبنا باللطف والتواضع اللذين يستحقهما".

With all my warmest wishes for a peaceful 2023, full of hope for a better world!



As our new year resolution, let's make the world more dignified - where everyone's human rights are respected. See my full message here: https://t.co/07lTom8192pic.twitter.com/iaWkTpqBSS — Volker Türk (@volker_turk) December 30, 2022

المصدر: أ ف ب