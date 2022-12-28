فرنسا.. تسليم وصولات لشراء الحطب للتدفئة

لمواجهة برد الشتاء كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الحكومة أعلنت أن بإمكان المواطنين الذين يقومون بتدفئة منازلهم بالحطب، الحصول على وصولات لشراء الحطب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "Ouest France"، أنه بإمكان المواطنين الذين يقومون بتدفئة منازلهم بالحطب، الحصول على وصولات لشراء الحطب بمبلغ يتراوح بين 50 و200 يورو اعتبارا من 27 ديسمبر، وذلك بحسب دخل المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن "هذا الإجراء اتخذته الحكومة لمساعدة الأسر الفرنسية على مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الكهرباء".

ويمكن الحصول على الوصولات بعد تقديم فاتورة تؤكد شراء الحطب بمبلغ لا يقل عن 50 يورو، وسيتم بعد ذلك احتساب مبلغ المساعدة المدفوعة وفقا للدخل والحالة الاجتماعية للمستفيد من هذا الإجراء.

وفقا للسلطات الفرنسية، سيتمكن حوالي 70% (حوالي 2.6 مليون) من أصحاب المنازل التي تتم تدفئتها بالحطب من الحصول على هذه الوصولات.

المصدر: نوفوستي