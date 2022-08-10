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احتجاجات في مولدوفا بسبب غلاء أسعار الطاقة والسكان يبدأون بتخزين الحطب

مال وأعمال

احتجاجات في مولدوفا بسبب غلاء أسعار الطاقة والسكان يبدأون بتخزين الحطب
Globallookpress
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شهدت عاصمة مولدوفا كيشينيف اليوم الأربعاء فعالية احتجاجية ضد ارتفاع أسعار خدمات التدفئة إذ طالب المحتجون باستقالة مسؤولين في الحكومة المولدوفيه جراء أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد.

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام فقد جرت الفعالية بالقرب من مبنى الوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة في كيشينيف، حيث طالب المحتجون باستقالة إدارة المؤسسة.

وفي وقت سابق أشارت وسائل إعلام إلى أن سكان مولدوفا بدأوا في تخزين الحطب لفصل الشتاء القادم بسبب أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الغاز.

وتعاني دول أوروبية من ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في ظل تراجع إمداداته من روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ويأتي ذلك في وقت يحذر خبراء من تداعيات ذلك على المواطنين في الشتاء القادم.

وبحسب بيانات أوروبية بلغ معدل التضخم في مولدوفا في شهر يوليو الماضي مستوى 33.6%، وهو مستوى يعد الأعلى بين الدول الأوروبية.

المصدر: RT

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