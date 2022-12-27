قديروف: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في أفرادها مضطرة لتعويضهم بمجندين غير مدربين

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في صفوف أفرادها، لذا فهي مضطرة لتعويضهم بمجندين أغرار.

وكتب قديروف: "تبين أن الأيام الأخيرة للقوات الأوكرانية وتشكيلات الناتو كانت مشغولة للغاية بأحداث مختلفة، بالطبع ليست أحداثا جيدة جدا.. تكبد عدونا خسائر فادحة في القوة البشرية والمعدات، والباقون ببساطة محبطون.. ونتيجة لذلك، فإن القيادة الأوكرانية تحاول تعويض الخسائر بمجندين غير مستعدين ولا يعرفون كيفية حمل سلاح".

وأشار إلى أنه من بين جنود القوات الأوكرانية، هناك عدد أقل من الأشخاص المستعدين لمقاومة تقدم القوات الروسية.

وأوضح قديروف: "العملية الخاصة لتحرير دونباس المحتلة تسير حسب الخطة، وفي هذه المرحلة لا يلاحظ جنود الوحدات الشيشانية أي عقبات كبيرة.. تنفيذ المهام العملياتية يسير بسلاسة وبطء، وبسبب ذلك يمكن الحد بشكل كبير من الأضرار التي تلحق بالجنود".

ووفقا له، فإن الأساليب الجديدة للحرب وإعادة تجميع القوات في الوقت المناسب ساعدت القوات الروسية، وأضاف رئيس الشيشان أن هذا تؤكده بشكل مباشر النجاحات التي تحققت في المجالات الرئيسية.

المصدر: تاس