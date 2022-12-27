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ارتفاع عدد ضحايا العواصف الثلجية في الولايات المتحدة إلى 64 شخصا

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ارتفاع عدد ضحايا العواصف الثلجية في الولايات المتحدة إلى 64 شخصا
AP Joseph Cooke/The Buffalo News via AP
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أفادت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن السلطات بأن عدد ضحايا العواصف الثلجية في البلاد وصل إلى 64 شخصا، يوم الثلاثاء.

وقال عمدة مدينة بافالو في ولاية نيويورك، بايرون براون في حديث لقناة MSNBC إن هذه العاصفة "ربما أسوأ مما شهدت المدينة منذ أكثر من 50 عاما".

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ولقي 33 شخصا مصرعهم في مقاطعة إري بولاية نيويورك، التي تضم مدينة بافالو، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات.

وحظرت السلطات التنقل بالسيارات في بعض المناطق في ظل تساقط كمية قياسية من الثلوج. ويشير المسؤولون إلى أن الثلج يعرقل عمليات الإغاثة بسبب سد الطرق، حيث لا تستطيع المعدات التحرك.

وتم تسجيل وفيات كذلك في 11 ولاية أمريكية.

ولا تزال ظروف الطقس القاسية قائمة منذ نهاية الأسبوع الماضي. وتشير الأرصاد الجوية إلى استمرار الوضع هكذا خلال الأسبوع الجاري أيضا.

المصدر: وكالات

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