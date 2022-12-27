أغلبهم تجمدوا داخل سياراتهم.. ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 57 شخصا (فيديو)

ارتفع عدد قتلى العاصفة الثلجية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام إلى 57 شخصا، حيث تجمد أغلبهم داخل سياراتهم بعد تقطع السبل بهم.

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وأفاد مسؤولون أمس الاثنين، بأنه من بين الـ57 قتيلا، لقي 27 شخصا حتفهم في مقاطعة إيري بغرب نيويورك بسبب العاصفة الممتدة من منطقة البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى نهر ريو غراندي على طول الحدود المكسيكية.

وقال مارك بولونكارز، المدير التنفيذي للمقاطعة، إنه من المتوقع أن يزداد عدد الوفيات الناجمة عن العاصفة الوحشية، مع استمرار تساقط الثلوج في إيري، مما يجعل الطرقات في العديد من المناطق غير سالكة، بما في ذلك غالبية طرق بوفالو.

وأضاف بولونكارز: "يمكننا أن نرى بعض الضوء في نهاية النفق، لكن هذه ليست النهاية بعد.. نحن لسنا في نهاية النفق بعد". ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج في مقاطعة إيري حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وتم تسجيل الوفيات في 12 ولاية، وهي كولورادو وإلينوي وكنساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن.

The week-long Christmas blizzard in America is starting to ease but already 41 people are dead, and authorities expect to find many more. Some have even frozen to death in their own homes. https://t.co/5zYfOfFT4D#7NEWSpic.twitter.com/QjNMu4D8m3 — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) December 26, 2022

وقال بولونكارز إن مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة إيري حدد 27 حالة وفاة هناك مرتبطة بشكل مباشر بالعاصفة الثلجية.

وأشار إلى أن كثيرين ماتوا بسبب مشاكل في القلب أثناء جرف الثلج. وتم العثور على آخرين ميتين في سياراتهم. وقال إن شخصا واحدا على الأقل في مقاطعة نياغرا توفي بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون.

CANADA FALLS! Destructive Blizzard and winter storm. Snowstorm in America. pic.twitter.com/ESmrkFoqWF — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) December 26, 2022

المصدر: NBCN