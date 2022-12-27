القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 12 قذيفة

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بقصف أوكراني في دونيتسك لمنطقة بتروفسكي.

وأشار أنه في غضون 10 دقائق، أطلقت القوات الأوكرانية 12 قذيفة من عيار 155 ملم من عيار الناتو على منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك.

وأضاف أنه: "تم تسجيل قصف أوكراني، وعن إطلاق ثماني قذائف أخرى باتجاه هذه المناطق في الساعة 19:15".

وذكر أن القوات الأوكرانية أطلقت عشرة صواريخ أخرى"MLRS"على منطقة ياسينوفاتايا في الساعة 19:00.

وتقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك وتضم أكبر محطة سكة حديدية.

ويشار إلى أن منطقة بتروفسكي، تقع في الطرف الغربي من مدينة دونيتسك، وتعتبر النقطة الأبعد عن مركز العاصمة الإقليمية. ومنذ إعلان استقلال الجمهورية في عام 2014، تعرضت هذه المنطقة للقصف بشكل دوري وعنيف من جانب القوات الأوكرانية.

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المصدر: نوفوستي