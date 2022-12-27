بايدن "يهرب لمدة أسبوع" إلى جزيرة كاريبية لاتخاذ قرار مصيري!

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى جزيرة في بحر الكاريبي لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة صحبة عائلته.

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وقال البيت الأبيض إن بايدن سيناقش خلال هذه الإجازة مع أسرته آفاق ترشحه لانتخابات عام 2024، ثم سيعلن رسميا عن قراره.

وجاء في الجدول الزمني الذي أصدره البيت الأبيض أن "الرئيس والسيدة الأولى سيسافران إلى سانتا كروز، جزر فيرجن، حيث سيحتفلان بالعام الجديد مع عائلاتهم".

واختار بايدن جزيرة في البحر الكاريبي كمكان للراحة، كما هو متوقع، لمناقشة الآفاق السياسية. وفقا للجدول الزمني، سيسافر الرئيس الأمريكي إلى هناك يوم الثلاثاء 27 ديسمبر، وسيعود إلى البيت الأبيض في 2 يناير.

وفي وقت سابق، قال بايدن إنه سيعلن رسميا عن خطط الحملة الرئاسية المقبلة في أوائل عام 2023. وأكد أنه ينوي المشاركة في الانتخابات، لكنه يريد مناقشة قراره مع أسرته. وللقيام بذلك "يهرب لمدة أسبوع" في إجازة.

المصدر: البيت الأبيض