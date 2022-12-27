سياسي فرنسي: زيلينسكي تحدث أمام كونغرس"وهمي"

علق عضو البرلمان الأوروبي السابق، الفرنسي فلوريان فيليبو، على زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

وقال فيليبو، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث أمام كونغرس"وهمي" ، الذي لم يعد له أي علاقة بالواقع السياسي في الولايات المتحدة، حيث تمحورت الخلافات في الكونغرس حول مسألة تقديم المزيد من الدعم لكييف.

ولفت السياسي إلى أنه لم يكن جميع أعضاء الكونغرس سعداء بخطاب زيلينسكي: "جاء 82 فقط من أصل 213 جمهوريا في مجلس النواب للاستماع إلى زيلينسكي، وكان ثلثاهم غائبين".

بالإضافة إلى ذلك، رفض بعض أعضاء الحزب الجمهوري التصفيق لزيلينسكي، وخلص النائب الجمهوري، كيفن مكارثي، إلى أن "الولايات المتحدة يجب ألا تمنح أوكرانيا تفويضا مطلقا"، على حد قول فيليبو.

وأضاف السياسي الفرنسي: "دعا مشرعون آخرون إلى مزيد من التدقيق الدقيق في الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا والتحكم في كيفية إنفاقها".

فيليبو، ذكر أيضا أن "جزءا من الأمريكيين الذين يعتقدون بالحاجة إلى دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة قد انخفض بمقدار 10 نقاط مقارنة بشهر يوليو من هذا العام".

المصدر: نوفوستي