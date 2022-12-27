لافروف: المسار الغربي يحمل مخاطر المواجهة المسلحة المباشرة بين القوى النووية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن سياسة الغرب التي تستهدف احتواء روسيا خطيرة للغاية، فهي تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية.

ووفقا له، فإن "التكهنات غير المسؤولة بأن روسيا على وشك استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، يتم إطلاقها باستمرار في الغرب".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن "الحديث يدور عن شيء مختلف تماما، سياسة الاحتواء الشامل التي ينتهجها الغرب لبلدنا خطيرة للغاية، إنها تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية".

وأشار لافروف إلى أن موسكو كررت مرارا وتكرارا، أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية "ويجب ألا يتم إطلاق العنان لها أبدا".

وأضاف الوزير، يعمل السياسيون الغربيون على شحذ الخطاب بشأن هذه القضية، وهم الذين يجب أن يسألوا عما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر في عام 2023.

وقال: "إننا نلاحظ بقلق بالغ الحملة الدعائية في الولايات المتحدة والغرب بشكل عام حول موضوع الأسلحة النووية".

ويشير المسؤولون الغربيون، الذين يناقشون إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، إلى "بعض تصريحات القيادة السياسية لروسيا"، وخلص لافروف إلى القول: "في الواقع لم تكن هناك تصريحات روسية من هذا القبيل".

المصدر: تاس