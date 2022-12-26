لافروف: من الأفضل نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التهديدات وإلا فإن الجيش الروسي سيحسم القضية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من الأفضل تنفيذ مقترحات نزع السلاح من الأراضي التي تسيطر عليها كييف والقضاء على التهديدات الأمنية، وإلا فإن الجيش الروسي سيقرر المسألة.

وقال لافروف: "إن مقترحاتنا بشأن نزع السلاح من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف والقضاء على التهديدات التي يتعرض لها أمن روسيا، بما في ذلك أراضينا الجديدة، معروفة جيدا للعدو.. النقطة المهمة هي تحقيقها بأفضل طريقة ممكنة وعن طيب خاطر، وإلا فإن الجيش الروسي هو الذي سيحسم القضية".

واضاف لافروف: "أما بالنسبة لمدة الصراع، فإن الكرة في جانب النظام وواشنطن من خلفه، في أي لحظة يمكنهما وقف المقاومة العبثية".

في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء من زعماء جمهوريات دونباس.

وفي اكتوبر الماضي، شهد الكرملين، حدثا تاريخيا انتظره الملايين من سكان دونيتسك، ولوغانسك، وزابوروجيه، وخيرسون، تمثل في توقيع معاهدات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.

المصدر: تاس