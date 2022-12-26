الأمن الفدرالي الروسي يحيد جماعة إرهابية تمول تنظيم "داعش"

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تمكن بالتعاون مع لجنة التحقيق ودائرة المراقبة المالية الفيدرالية، من تحييد جماعة إرهابية في مقاطعتي الأورال وشمال القوقاز.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي إنه تم إحباط عمل هذه المجموعة وإلقاء القبض على 11 عنصرا من هذه الجماعة، بينهم قائدها، وإعلان 8 آخرين في قائمة المطلوبين.

وبحسب المعلومات التي تم التوصل إليها قام أفراد هذه الجماعة بنقل مسلحين من روسيا إلى سوريا وأوكرانيا للقيام بعمليات عسكرية ضد القوات الروسية، ومولوا الإرهاب، ودعموا الأنشطة الإرهابية.

وفتحت السلطات الروسية المختصة 5 قضايا جنائية في هذا الصدد على أساس المواد التي تلقتها لجنة التحقيق الفيدرالية.

المصدر: وكالات