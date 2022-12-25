أكار: أنقرة تبحث مع موسكو فتح سماء سوريا لعمليات ضد حزب العمال الكردستاني

قال وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، إن تركيا تتفاوض مع روسيا لاستخدام المجال الجوي لشمال سوريا في عملية ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني".

وأضاف في تصريحات صحفية:"نواصل العمل على تحييد التنظيم الارهابي. نناقش فتح المجال الجوي مع الروس. تتواصل الاتصالات على مستوى التعاون الثلاثي بين تركيا وروسيا وسوريا. وعندما تصل المفاوضات الى مرحلة معينة سنشاركها مع الصحافة. ​​نواصل جهودنا في مجال الحوارات والمباحثات حول ذلك".

وتشن تركيا عملية جوية ضد الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني في شمال سوريا منذ 20 نوفمبر، وتم الإبلاغ عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمال العراق، ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العملية بأنها ناجحة، ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية، دون أن يحدد موعدها.

المصدر: نوفوستي