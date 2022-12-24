سياسي فرنسي: زيارة زيلينسكي لواشنطن نذير حرب عالمية ثالثة

وصف السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، رحلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن، بأنها "نذير حرب عالمية ثالثة".

وكتب فيليبو على "تويتر": "زيلينسكي في واشنطن.. تحالف كبير للحرب العالمية الثالثة!".

وبحسب السياسي، يحتاج قادة أوكرانيا والولايات المتحدة إلى صراع عالمي "لمضاعفة" مجدهم، وكذلك لتدمير الدول الأوروبية والحفاظ على هيمنة الدولار على هذا الكوكب.

واقترح السياسي فضح تلاعب السياسيين قائلا: "دعونا نفضح هذا الخداع وهؤلاء المجانين ونسعى للسلام في بلد حر!".

وانتقد زعيم الحركة الفرنسية "باتريوتس" والنائب السابق فلوريان فيليبو، الدول الغربية مرارا لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد الأزمة في الدولة الواقعة في شرق أوروبا.

كما دعا السياسي إلى رفع العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ووصف قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بأنها "مجنونة" والإجراءات التقييدية نفسها "غبية".

المصدر: نوفوستي