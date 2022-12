ضابط استخبارات أمريكي: بايدن خدع زيلينسكي بمنظومة باتريوت

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بنسخة قديمة من منظومات باتريوت المضادة للطائرات، وسرعان ما سيثبت فشلها في التصدي للصواريخ الحديثة.

وقال الضابط خلال مقابلة أجراها مع قناة يوتيوب "Through the eyes of" "هذا النظام قد يكون الأكثر تطورا من نوعه في ترسانة الولايات المتحدة.. النسخ الحالية قديمة لكن تمت ترقيتها.. لا أعتقد أن الأوكرانيين سيحصلون على نسخ مطورة، أعتقد أنهم سيحصلون على النسخة القديمة، التي تتميز بقدرات أقل".

وأشار ريتر إلى أن أداء باتريوت لم يكن جيدا خلال الحملتين الأميركيتين على العراق (في عامي 1991 و 2003). وفقا للضابط، المنظومة فشلت في اعتراض حتى صواريخ سكود السوفيتية القديمة التي اعتمدت عليها بغداد. وفي عام 2003، أسقطت باتريوت مقاتلات أميركية، وأخرى تابعة للحلفاء أكثر مما أسقطت من القذائف العراقية.

وأردف الضابط، أن نظام الدفاع الجوي باتريوت المضادة للطائرات لم يستطع التعامل مع سلسلة الضربات التي نفذها الحوثيون بواسطة الطائرات المسيرة واستهدفت مصفاة البترول في المملكة العربية السعودية قبل سنوات. وعبر عن أعتقاده بأن نظام باتريوت للدفاع الجوي لم يتم تصميمه "للقتال في ساحة معركة صعبة ومعقدة مثل أوكرانيا".

يوم الأربعاء زار زيلينسكي، الولايات المتحدة بدعوة رسمية، حيث التقى في البيت الأبيض بالرئيس الأميركي جو بايدن، وبقيادة الكونغرس. وتم توقيت زيارته لتتزامن مع الإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، وتشمل، قائمة طويلة من المساعدات من بينها بطاريات باتريوت المضادة للطائرات.

المصدر: ريا نوفوستي.