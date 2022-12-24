"طالبان" تمنع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحليّة والدوليّة

أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحليّة والدوليّة بعد "شكاوى" بشأن عدم التزامهن بقواعد اللباس المفروضة.

وأوضحت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" قائلة: "وردت شكاوى جديّة بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحلية والدوليّة".

وأضافت الوزارة في رسالتها: "في حالة إهمال التوجيه..يلغى ترخيص المنظمة".

كما أكد متحدث باسم الوزارة توجيه هذا الأمر إلى المنظمات غير الحكومية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أربعة أيام فقط من قرار حكومة طالبان منع الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات العامّة والخاصّة إلى أجل غير مسمى، حيث برر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم القرار بعدم التزام طالبات بالتوجيهات بشأن ارتداء الحجاب.

المصدر: "فرانس برس"