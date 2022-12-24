مراسلة أمريكية تتعرض لموقف مرعب في بث مباشر (فيديو)

أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض المراسلة الأمريكية، بروك أولزيندام، لموقف مرعب أثناء تغطيتها لدوري كرة السلة للمحترفين.

وأظهر المقطع اقتراب رجل يرتدي تميمة فريق "أوكلاهوما سيتي ثاندر" من أولزيندام بشكل مفاجئ، أثناء استعدادها للبث المباشر، دون أن تلاحظ.

وبعد أن التفتت أوليزدام وجدت وجه التميمة خلفها مباشرة، ما تسبب بفزعها، وانفجرت ضاحكة بعد اكتشافها للمقلب الذي وقعت فيه.

ما دفع المذيعة لتعلق مازحة على الموقف عبر حسابها في "تويتر" قائلة: " أنا أعشق أصدقاءنا الأستراليين"

I ADORE our Australian friends ❤️ pic.twitter.com/HT0ZW7WVok — Brooke Olzendam (@brookeolzendam) December 21, 2022

ويجدر الذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أولزيندام لمثل هذه المقالب، إذ سبق أن صورتها الكاميرا في مقلب مشابه مع تميمة فريق "نيو أورلينز بيليكانز".

المصدر: RT