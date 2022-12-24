على خلفية احتجاجات إيران.. إعادة محاكمة متهمين يواجهان الإعدام

أمرت المحكمة العليا في إيران بإعادة محاكمة متهمين يواجهان عقوبة الإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

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وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، أن المحكمة العليا وافقت على الاستئناف المقدم من قبل كل من مغني "الراب" الكردي سامان صيدي (ياسين) ومحمد قبادلو اللذين كانا يحاكمان على خلفية ضلوعهما في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وبذلك ارتفع عدد من يواجهون الإعدام بقضايا مرتبطة بـ"أعمال شغب" على خلفية التظاهرات إلى 3 أشخاص، أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمتهم.

وأورد موقع "ميزان" أن المحكمة العليا وافقت على طلب الاستئناف المقدم من صيدي وقبادلو "ضد الحكم الصادر بحقهما من المحكمة الثورية".

وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أفادت في وقت سابق بصدور حكم بإعدامهما.

من جهته، لم يحدد "ميزان" الأحكام، الا أنه أكد أن المتهمين يواجهان تهما قد تصل عقوبتها الى الإعدام في الجمهورية الإسلامية.

وأوضح أن قبادلو كان يحاكم بتهمة "الإفساد في الأرض، بسبب مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة عنصر وإصابة خمسة آخرين"، في حين أن ياسين كان يواجه تهمة "الحرابة".

المصدر: أ ف ب