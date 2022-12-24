الخارجية الروسية: موسكو ومينسك تعملان بنشاط لحماية حدود دولة الاتحاد

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، إن روسيا وبيلاروس تعملان بنشاط لحماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد، وتحديث البنية التحتية الحدودية.

وأكد غالوزين: "موسكو ومينسك تتعاونان بنشاط في حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد، بما في ذلك ما يتعلق بتحديث البنية التحتية الحدودية".

وتابع قائلا: "تتبادل خدمات الحدود في بلدينا المعلومات في الوقت الفعلي بشأن قضايا الدخول والخروج، وتحتفظ بـ"قوائم إيقاف" مشتركة فيما يتعلق بالأجانب الذين يعتبر وجودهم غير مرغوب فيه على أراضي دولتينا.

ووفقا له: "يجري اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز مساحة الهجرة المشتركة لروسيا وبيلاروس في إطار مفهوم سياسة الهجرة لدولة الاتحاد الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2021 وخطة العمل التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا لتنفيذه".

المصدر: نوفوستي