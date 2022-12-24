الغرب أدرك الأسباب وراء زيارة زيلينسكي لواشنطن

انتقد نشطاء أمريكيون على شبكات التواصل الاجتماعي زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مؤخرا لواشنطن، وموافقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص شريحة مالية أخرى لكييف.

واعتبر مستخدمو "تويتر" أن تحويل الأموال إلى أوكرانيا مخطط لغسيل الأموال، وأشاروا أيضا إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس زيلينسكي إلى واشنطن كانت بسبب حقيقة أن أوكرانيا تخسر في الصراع.

وقال أحد المعلقين إن "كل هذا غسيل أموال!" متسائلا "وماذا عن حدودنا؟، والناس الذين يعيشون بلا مأوى؟".

فيما قال آخر إن "أوكرانيا تخسر. ولهذا السبب يطلب السيد Z (زيلينسكي) في واشنطن المزيد من الأموال ومنظومات باتريوت".

وكتب أحد المتابعين مازحا: "آمل أن تسعد زوجتك (يا زيلينسكي) بإنفاق 40 ألفا أخرى على التسوق بفضل، الولايات المتحدة".

وفي تعليق على ما نشره زيلينسكي قال أحد المتابعين: "إهدار للمال. كيف تجرؤ على أخذ أموالي. لدينا عدد كاف من الأشخاص في بلدنا الذين هم في أمس الحاجة إلى مسكن أو طعام أو ملابس أو دواء. أوكرانيا ليست شأننا، وأنت (زيلينسكي) لا تستحق أموالي".

تجدر الإشارة إلى أن زيلينسكي زار الأربعاء الماضي، واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بمبلغ 1.85 مليار دولار وتشمل منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.

ومنذ بدء روسيا العملية العسكرية الخاصة كثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو امدادات الأسلحة إلى كييف، وبلغت قيمة المساعدات العسكرية حتى الآن عشرات المليارات من الدولارات.

المصدر: نوفوستي