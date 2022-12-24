إحباط محاولة تهريب مروحية من أوكرانيا إلى هنغاريا

أحبط حرس الحدود الأوكرانيون محاولة تهريب مروحية من أوكرانيا إلى هنغاريا، على متن شاحنة ثقيلة وباستخدام وثائق مزورة.

ووفقا لما صرح به الجانب الأوكراني، فقد تم إحباط عملية تهريب مروحية من طراز "كا-26" عند الحدود في منطقة ترانسكارباثيان.

ومن المعروف أن المروحية "كا-26" هي طائرة هليكوبتر سوفيتية متعددة الأغراض تم تطويرها في الستينيات، وقد تم استخدامها لنقل البضائع ومراقبة الغابات والطرق وزراعة الحقول، ولأغراض أخرى.

المصدر: نوفوستي