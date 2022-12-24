 
مباشر

إحباط محاولة تهريب مروحية من أوكرانيا إلى هنغاريا

أخبار العالم

إحباط محاولة تهريب مروحية من أوكرانيا إلى هنغاريا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ufnk

أحبط حرس الحدود الأوكرانيون محاولة تهريب مروحية من أوكرانيا إلى هنغاريا، على متن شاحنة ثقيلة وباستخدام وثائق مزورة.

ووفقا لما صرح به الجانب الأوكراني، فقد تم إحباط عملية تهريب مروحية من طراز "كا-26" عند الحدود في منطقة ترانسكارباثيان.

ومن المعروف أن المروحية "كا-26" هي طائرة هليكوبتر سوفيتية متعددة الأغراض تم تطويرها في الستينيات، وقد تم استخدامها لنقل البضائع ومراقبة الغابات والطرق وزراعة الحقول، ولأغراض أخرى.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام قادة الجيش الروسي (فيديو)