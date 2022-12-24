الدفاع الروسية: واشنطن أجرت تدريبات في أوكرانيا على مسببات الأمراض ذات العدوى الخطيرة

حصلت وزارة الدفاع الروسية على نسخة موسعة حول الأنشطة الأمريكية في أوكرانيا، تؤكد إجراء التدريبات والدورات على مسببات الأمراض ذات العدوى الخطيرة.

وقال قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف، في إفادة إعلامية عقب نتائج المؤتمر الاستعراضي التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية: "في وقت سابق، استشهدنا بتقرير DITRA حول الأنشطة في أوكرانيا، الذي نشرته منظمة غير حكومية أمريكية. أخضع البنتاغون الوثيقة لرقابة جدية، وأزال تماما حوالي 80٪ من المعلومات. وأصبحت النسخة الموسعة من هذا التقرير متاحة لوزارة الدفاع الروسية، وهي تكشف عن أسماء ومناصب المتخصصين وقادة المشاريع البيولوجية وقائمة المعامل المعنية وكذلك الحقائق التي تؤكد إجراء التدريبات والدورات على مسببات العدوى الخطيرة بشكل خاص".

وبحسب كيريلوف ، فإن منع الولايات المتحدة لأي مبادرات لاستئناف العمل في آلية التحقق من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية يؤكد أن لدى واشنطن ما تخفيه.

وعقد المؤتمر في جنيف في الفترة من 28 نوفمبر إلى 16 ديسمبر.

المصدر: نوفوستي