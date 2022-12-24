مصدر: احتجاز مقاتل سابق من كتيبة "آزوف" كان يخطط لأعمال إرهابية بجمهورية لوغانسك

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن المخابرات الروسية احتجزت في جمهورية لوغانسك الشعبية مقاتلا سابقا من كتيبة "آزوف" المتطرفة الأوكرانية، كان يخطط لتنظيم أعمال إرهابية في أراضي الجمهورية.

إقرأ المزيد

ونقلت الوكالة عن تصريح لمصدر أنه "نتيجة لأعمال البحث السريعة احتجزت المخابرات الروسية مقاتلا سابقا من كتيبة "آزوف" الأوكرانية القومية، قام بجمع المعلومات حول أماكن مرابطة الوحدات العسكرية الروسية وكذلك حول موظفي إدارات المدن والمناطق بجمهورية لوغانسك الشعبية التي تم تحريرها في إطار العملية العسكرية الخاصة".

ودقق المصدر أن المحتجز كان يعيش في أراضي الجمهورية ويخطط لتنظيم أعمال إرهابية.

وقال: "أثناء عملية الاحتجاز تم العثور على عبوة ناسفة كانت بداخلها ذخائر معدنية صغيرة ووسائل تشغيلها عن بعد"، مشيرا إلى أن المهندسين العسكريين قاموا بتدمير العبوة الناسفة في المكان.

المصدر: نوفوستي