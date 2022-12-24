قوات الدفاع الشعبية في دونيتسك: سندمر أنظمة باتريوت التي ستسلمها واشنطن لكييف

قال مصدر في قوات دونيتسك إن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، التي أعلنت واشنطن أنها ستسلمها لأوكرانيا، بنسختها المعدلة الأخيرة، قد تسبب بعض العوائق لكن يمكن تجاوزها وتدميرها بالنهاية.

وأضاف مصدر في القوات الشعبية في دونيستك: "أثبت أول تعديلين على باتريوت - PAC-1 و PAC-2 - أنهما أنظمة غير فعالة للغاية في العراق، حتى ضد الأنواع القديمة من OTRK (نظام الصواريخ العملياتية والتكتيكية). لم يتم حتى الآن رؤية المجمع الأكثر حداثة - PAC-3 - في القتال، ومع ذلك، فهو مجهز برادار AN / MPQ-65، القادر على اكتشاف الأهداف على ارتفاعات منخفضة وصغيرة الحجم على مسافات 70 كم".

ووفقا له، فإن توريد هذه الأنظمة يعد إجراء ضروريا لدعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، حيث تم تدمير أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في الغالب من قبل القوات الروسية.

وأكد المصدر:"سندمر هذه الانظمة الدفاعية الجديدة أيضا".

المصدر: تاس