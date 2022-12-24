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سياسي أمريكي يدين النواب الديمقراطيين بسبب دعمهم لـ "النازيين" الأوكرانيين

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سياسي أمريكي يدين النواب الديمقراطيين بسبب دعمهم لـ
AP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يلقي كلمة في الكونغرس الأمريكي، واشنطن، 22 ديسمبر 2022
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صرح المرشح لمنصب محافظ ولاية كنتاكي الأمريكية، جيفري يانغ، أن كل نائب ديمقراطي صوت في الكونغرس الأمريكي لاعتماد حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا، يعد ممولا للنازية.

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وكتب يانغ في صفحته على "تويتر": أشعر بالاشمئزاز من أن كل ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح تقديم أسلحة وأموال إضافية للحكومة النازية في أوكرانيا".

وأضاف أن النائبة الديمقراطية الوحيدة، وهي ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، صوتت ضد مشروع الميزانية الفدرالية التي تضم المساعدة المالية والعسكرية لكييف.

وتابع: "إذ كنت هناك لكنت سأصوت مع ألكسندريا ضد الحزب الديمقراطي الإمبريالي والفاسد والذي يروج للحرب".

وصادق مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، على مشروع الميزانية الفدرالية الأمريكية لعام 2023 المالي بقيمة نحو 1,7 تريليون دولار. وتقضي هذه الوثيقة بتخصيص 858 مليار دولار للاحتياجات الدفاعية الأمريكية، وكذلك 45 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو.

المصدر: نوفوستي

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