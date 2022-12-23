بوركينا فاسو تطرد منسقة الأمم المتحدة

أعلنت بوركينا فاسو، أن منسقة الأمم المتحدة في واغادوغو، باربرا مانزي، "شخص غير مرغوب به" وطلبت منها مغادرة البلاد اليوم الجمعة.

وقال بيان خارجية بوركينا فاسو، إن "باربرا مانزي، المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة، أُعلنت شخص غير مرغوب به على أراضي بوركينا فاسو. لذلك طلب منها مغادرة بوركينا فاسو في هذا اليوم 23 ديسمبر 2022"، من دون إبداء سبب رسمي لطردها.

ووفق مصدر دبلوماسي، فإن الإجراء سببه أن مانزي "طلبت مؤخرا وحصلت على موافقة لسحب موظفين غير أساسيين من منظومة الأمم المتحدة من بوركينا فاسو".

وأوضح المصدر أن الإجراء الذي أقدمت عليه المسؤولة الأممية "يهدد بجعل البلاد في موقف حساس، في وقت تعتبر بوركينا فاسو في أمس الحاجة إلى شركاء للتصدي للأزمة الأمنية والإنسانية".

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المصدر: وكالات