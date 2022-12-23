بوتين: توفير الأسلحة هي المهمة الرئيسية لمؤسسات الصناعات العسكرية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حول ضمان احتياجات القوات في العمليات الخاصة، بأن أهم مهمة للمؤسسات العسكرية هي تزويد جميع الوحدات والوحدات المتقدمة بالأسلحة.

وقال بوتين: "إن أهم مهمة رئيسية لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري، هي تزويد وحداتنا ووحداتنا المتقدمة بجميع الأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة وبالكمية والجودة المطلوبة وفي وقت قصير".

وأشار، إلى أنه من المهم تحسين خصائص أسلحة ومعدات الجيش، مع الأخذ في الاعتبار الخبرة القتالية المكتسبة، ووصفها بأنها قضية مهمة للغاية لتزويد مؤسسات الصناعة العسكرية بردود فعل من الوحدات المشاركة في العملية الخاصة لحماية دونباس.

وأضاف الرئيس: "أؤكد أن مثل هذه الآلية لتبادل المعلومات لتحسين جودة المنتجات العسكرية المقدمة للعملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون دائمة وفعالة قدر الإمكان. تم تطوير هذه الممارسة لفترة طويلة، بما في ذلك عند استخدام الأسلحة في محاربة الجماعات الإرهابية في سوريا".

وأشار بوتين إلى الكفاءة المهنية لموظفي شركات صناعة الدفاع والمهندسين الذين يذهبون للعمل في الخطوط الأمامية، حيث يساعد موظفو الصناعة على إصلاح المعدات التالفة بسرعة وإعادتها إلى الخدمة، ويقوم المصممون باختبار الآلات في الميدان وإجراء تغييرات على العينات القياسية لتحسين أدائها.

كما أعرب رئيس الدولة عن أمله في تنفيذ طلبات وزارة الدفاع لعام 2023 بالكامل.

المصدر: نوفوستي