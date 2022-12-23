واشنطن تنفي علاقتها بتفجيرات خطوط "السيل الشمالي" وتدعم التحقيق في الحادث

صرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية، بأن واشنطن تعتبر أي افتراضات بتورط الجانب الأمريكي في تفجيرات "السيل الشمالي"، لا أساس لها من الصحة، وستدعم تحقيق الدول الأوروبية في الحادث.

وقال ممثل الخارجية الأمريكية، ردا على طلب للتعليق على بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التفجيرات في نورد ستريم هي عمل من أعمال الإرهاب الدولي، وخلفها دول مهتمة بعبور الغاز الروسي حصريا عبر أراضي أوكرانيا: "قلنا إنه عمل تخريبي. سنواصل التنسيق عن كثب مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، ودعم التحقيقات الأوروبية ومواصلة جهودنا لتعزيز استقلال الطاقة."

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن "أي تلميح بتورط الولايات المتحدة في الأمر، لا أساس له على الاطلاق"، كما زعم أن روسيا "لديها تاريخ طويل في نشر المعلومات المضللة وتقوم بذلك مرة أخرى هنا".

المصدر: تاس