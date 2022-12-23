أردوغان يدافع عن العالم الإسلامي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن العالم الإسلامي يتعرض لانتقادات جائرة في معظمها، ولا أساس لها، فيما يتعلق بالقانون والعدالة على وجه الخصوص.

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وخلال كلمة له بمؤتمر في اسطنبول، قال رجب طيب أردوغان: "هناك جهود مخلصة في دولٍ بمنظمة التعاون الإسلامي، تتعلق بتعزيز سيادة القانون والعدالة والديمقراطية والحريات، وشاهدت هذه الإصلاحات بهذه المجالات في العديد من الدول التي زرتها".

وأضاف أردوغان: "هناك دول في العالم الإسلامي، تفوقت على نظيراتها الغربية في كثير من المجالات، لكن المقاربات الاستشراقية تجاه العالم الإسلامي والمسلمين، تلقي بظلالها على تلك الجهود المخلصة والخطوات الهامة"، محذرا من أن "جعل قضية القانون وحقوق الإنسان أداة للمنافسة بين الدول هو مقاربة خطيرة وخاطئة".



وأردف: "إن ممارسة سياسة المعايير المزدوجة في القضايا التي تمس الناس بشكل مباشر، وكرامة الإنسان ومستقبل الأمم، إنما تضر بالنضال من أجل حقوق الإنسان..فالمظلومون والمسلوبة حقوقهم وحرياتهم بوحشية، هم من يدفعون ثمن الفجوة الكبيرة بين أقوال وأفعال المنظمات الدولية وبعض الدول الغربية".

المصدر: RT