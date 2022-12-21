أمريكيون لزيلينسكي: خذ بايدن وابنه معك إلى بلدك!.. تعبنا من التمثيلية

أثارت زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موجة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هدف الزيارة هو الحصول على الأموال وتبييضها.

وبعد أن أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن زيلينسكي بالفعل في طريقه إلى واشنطن في زيارة هي الأولى من نوعها له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وأنه سيلقي خطابا في جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، سخر مغردون عبر "تويتر" من هذه الزيارة معتبرين أن هدفها الوحيد هو الحصول على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

وقال أحد المغردين موجها الكلام إلى زيلينسكي: "اتركوا أمريكا خارج فسادكم! في واقع الأمر، اصطحب بايدن وابنه معك إلى بلدك. ليس لدينا أي أموال نعطيها. لقد أعطوك بالفعل ما يكفي. لقد سئمنا وتعبنا من التمثيلية!".

Leave America out of your corruption! As a matter of fact, take Biden and his Son home with you. We have no monies to give. They’ve already given you enough. We are sick and tired of your mascaraed! — Joseph Buckley (@8uckshot) December 21, 2022

Ohh you are coming to collect the money😂 — Argelis Reyes (@ArgelisReyes9) December 21, 2022

ونشر آخرون، صورا لحقائب مليئة بالأموال، في إشارة ساخرة إلى أن الرئيس الأوكراني سيملأ حقائبه بالدولارات الأمريكية.

Check your baggage weight on the way home. pic.twitter.com/Rgyg0mmq3z — Aussie Thinker 🇦🇺 (@AussieThinker1) December 21, 2022

وكتب آخر: "(زيلينسكي) أنت لست سوى مبيض أموال لسياسيين محتالين".

You are nothing but a money launderer for crooked politicians — Jason Anthony (@JasonAl58879010) December 21, 2022

المصدر: RT