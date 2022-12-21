"نوفوستي": الأمن الروسي أحبط عمليات تخريبية في لوغانسك

أحبطت الأجهزة الخاصة الروسية عمليات تخريبية في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، كان يعدها أعضاء كتيبة "كراكن" القومية المتطرفة الأوكرانية.

أفاد بذلك مصدر لوكالة "نفوستي"، مضيفا أنه تم العثور على مخبأ فيه قنبلة بدائية.

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الأسبوع الماضي، ذكر أندريه ماروتشكو الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن قوات الجمهورية سجلت تزايد عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة العمليات القتالية.

المصدر: "نوفوستي"