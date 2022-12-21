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عبداللهيان ينقل بالعربية ما قاله له نظيره السعودي في مؤتمر بغداد-2

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عبداللهيان ينقل بالعربية ما قاله له نظيره السعودي في مؤتمر بغداد-2
AP
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه التقى على هامش مؤتمر "بغداد- 2" في الأردن، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الذي أكد استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران.

وفي تغريدة باللغة العربية نشرها عبر حسابه على "تويتر"، قال عبداللهيان: "حضرت مؤتمر بغداد- 2 في الأردن لنؤکد دعمنا للعراق، وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة أيضا للحديث الودي بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية عمان، قطر، العراق، الكويت والسعودية. وقد أکد لي الوزیر السعودي استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران".

هذا والتقى عبداللهيان أيضا على هامش المؤتمر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وملك الأردن عبدالله الثاني. وأكد في كلمته أن "الحوار بين دول المنطقة، هو ضرورة ملحة"، لافتا إلى أن "أمن إيران رهن استقرار المنطقة برمّتها وأمنها".

من جهته، شدد بن فرحان على أن المملكة "لن تدخر جهدا في سبيل دعم مسيرة العراق التنموية"، مؤكدا الرغبة في استمرار مسيرة التعاون مع العراق.

هذا وشارك في النسخة الثانية من المؤتمر عدد من القادة وممثلون عن دول عربية عدة بينها الإمارات والسعودية ومصر وقطر والبحرين والكويت وعمان وإيران، إلى جانب فرنسا والدولة المنظمة الأردن، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT + وكالات

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