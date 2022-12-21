إيران تبدي رأيها في الحضور السعودي والمصري والكويتي والإماراتي والأردني في العراق

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا عنايتي، إن حضور عدد من الدول العربية بمشاريعها في العراق يصب في مصلحة هذا البلد وليس لدى طهران أي تحفظ بهذا الشأن.

وفي تصريح على هامش قمة "بغداد 2" التي عقدت في الأردن، أكد عنايتي أن طهران لا يوجد لديها "أدنى تحفظ بالنسبة للحضور السعودي والأردني والكويتي والإماراتي والمصري والاجتماع الثلاثي والمشرق الجديد والشام الجديد والربط الثلاثي في العراق"، مبينا "أننا نرى الحضور فعالا ولصالح العراق ويؤدي إلى تنمية العراق، وكلنا نعلم البلد المتطور تحكمه التطور والتنمية بعيدا عن الإرهاب وسقوط الموصل".



وأفاد بأنه "أجريت خمسة حوارات في بغداد على مدار العام ونصف العام مع السعوديين، وإيران أبدت ارتياحها من مثل هذه الحوارات"، منوها إلى أن "إيران لا تريد تقليل أي طرف من الأطراف في الإقليم".

وأضاف: "إيران تتماشى مع الاحتجاجات السلمية لكن أعمال الشغب لا تتحملها طهران ولا غيرها".

المصدر: "عمون"