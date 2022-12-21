صحيفة: الكونغرس الأمريكي يعمل على مشروع قانون يسمي روسيا بـ"دولة معتدية"

أفادت صحيفة "The Hill" بأن الكونغرس الأمريكي يعمل بالتعاون مع البيت الأبيض على مشروع قرار يسمي روسيا بـ"دولة معتدية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الكونغرس أن منح مثل هذا الوضع يعد إجراء وسطيا في ضوء عدم الرغبة الأمريكية في إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي يدعو إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. في الوقت نفسه فإن مصطلح "الدولة المعتدية" ليس موجودا في التشريعات الأمريكية، مما يجعل إعداد الأساس القانوني لذلك أمرا صعبا.

وأضافت الصحيفة أنه يتم حاليا تنسيق نص الوثيقة مع إدارة الرئيس بايدن، مشيرة إلى نية المشرعين تقديمها إلى الكونغرس في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الصحيفة بعد اطلاعها على نص المشروع أنه سيمنح الرئيس الأمريكي الحق في منح وضع "الدولة المعتدية" لأي دولة أجنبية "في حالة تورطها في العملية العدوانية ضد أوكرانيا". كما سيحق للرئيس فرض عقوبات على أشخاص في حال تورطهم في مثل هذه الأعمال.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سابقا، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعمل بالتعاون مع الكونغرس من أجل تعزيز الضغط على روسيا وتجنب العواقب السلبية التي كان من الممكن أن تظهر نتيجة إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

المصدر: تاس