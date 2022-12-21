ترامب: ماسك خسر عمدا استطلاع الرأي

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك أجرى الاستطلاع حول تنحيه من رئاسة الموقع لأنه يريد الانسحاب.

واعتبر ترامب في تصريح أن الملياردير "خسر عمدا" استطلاع رأي حول مستقبله في "تويتر" لأنه لم يعد يريد وظيفة إدارة الموقع الذي اشتراه مقابل 44 مليار دولار.

وأضاف: "أعتقد أنه يريد التنحي، وأعتقد أن هذه طريقة جيدة للتنحي.. أن تخسر في استطلاع وتقول "لقد خرجت من هنا".

وكان ماسك أعلن يوم أمس الثلاثاء أنه سيتنحى عن رئاسة "تويتر" ما أن يجد "شخصا مجنونا بما فيه الكفاية" للحلول محله، مشيرا إلى أنه سيتولى عندئذ إدارة "فرق البرمجيات والخوادم" في المنصة.

وقد صوت مستخدمو موقع "تويتر" لصالح تنحي ماسك، عن منصبه كرئيس تنفيذي للموقع بعد أن أجرى الأخير استطلاعا حول مستقبله، وقال إنه سيلتزم بنتيجته.

ومن بين نحو 17.5 مليون شخص شاركوا الاستطلاع صوت ما مجموعه 57.5٪ بـ "نعم" بعد أن سأل ماسك، عبر حسابه عما إذا كان يجب أن يتنحى، مقابل 42.5% بـ"لا".

المصدر: "الإندبندنت" + RT